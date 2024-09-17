Против раздоров и за сильную Россию: о чем говорили в ГД РФ в первый день осенней сессии

В Государственной думе прошло пленарное заседание, открывающее осеннюю сессию парламента. До конца года депутатам необходимо рассмотреть сотни законопроектов, направленных на реализацию наказов президента, и утвердить бюджет на ближайшие годы.
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