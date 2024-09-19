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Wild Wild Бакальчук

Wild Wild Бакальчук

Вчера группа мужчин под руководством совладельца компании Wildberries («Вайлдберриз») Владислава Бакальчука наведалась в головной офис компании в московском бизнес-центре «Романов Двор», расположенном в двух минутах от Кремля.

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