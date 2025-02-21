Арестович спрогнозировал добровольную отставку Зеленского после одного события

М Мария Ещё как будет! Посмотрите высказывания членов команды Трампа. Они прогнозируют ему 2 пожизненных тюремных срока. В любой стране его арестуют и доставят в США, где его осудят на пожизненное. Улизнуть ему не удастся! Если, конечно, он раньше не сдохнет от передозы.

ВТ Врам Тавризов Бред - кто ж его отпустит в доброволку? Это ж так удобно кормиться от пуза около кита - как прилипалы у настоящего кита. Это извечная болезнь властителей - рад бы вырваться, да за ноги держат