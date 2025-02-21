Политика как он...
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Политика как она есть

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Арестович спрогнозировал добровольную отставку Зеленского после одного события

Арестович спрогнозировал добровольную отставку Зеленского после одного события

Президент Украины Владимир Зеленский должен добровольно подать в отставку после прекращения огня на территории страны.

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Комментарии
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М
Мария
Ещё как будет! Посмотрите высказывания членов команды Трампа. Они прогнозируют ему 2 пожизненных тюремных срока. В любой стране его арестуют и доставят в США, где его осудят на пожизненное. Улизнуть ему не удастся! Если, конечно, он раньше не сдохнет от передозы.
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22 час.
ВТ
Врам Тавризов
Бред - кто ж его отпустит в доброволку? Это ж так удобно кормиться от пуза  около кита - как прилипалы у настоящего кита. Это извечная болезнь властителей - рад бы вырваться, да за ноги держат
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18 час.
Борис Леонтьев
Аристович чудак на букву М. Как Зеленский может уйти в отставку с поста, который он и так по закону не занимает?
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13 час.
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