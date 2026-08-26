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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лилль» купил вратаря сборной Парагвая Хиля у «Сан-Лоренсо» за 3,6 млн евро и 50% от суммы перепродажи

Орландо Хиль стал игроком « Лилля ». Французский клуб объявил о трансфере 26-летнего вратаря из « Сан-Лоренсо ».

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