В КНДР испытали гиперзвуковую твердотопливную баллистическую ракету, что оказалась неподвластна американскому ВПК Банальным надругательством над техническим преимуществом США, которое они пытаются отстаивать, ведя торговую войну с Китаем, выглядят уже которые по счету испытания Северной Кореей гиперзвуковых комплексов.
И эти опередили
Комментарии
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Natalija Osminina
Да не смешите. Когда у тебя дома гражданская война и разруха, только что и остается, как думать о чужих континентах. Особенно в момент краха мировой Финансовой системы. Окститесь.
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8 час.
а
айрат
Нет никакой украины и не будет!
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8 час.
Валерий Фоменков
Бандер-овцы "промяукали" подарок В.И. Ленина, который создал этот нежизнеспособный проект под названием "Украина". Теперь о ней - только в прошедшем времени...
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5 час.
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