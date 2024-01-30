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Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Тогда не был коммунизм.Привет вам из СССР!
  • саша дмитренко
    коммунизм  был  в  первобытном  обществе!  их  духовность  невероятна))))Привет вам из СССР!
  • Djamila A
    Фашисты-глобалисты… 😒НЕ ТАНКИ, А ДОЛЛА...

И эти опередили

И эти опередили

В КНДР испытали гиперзвуковую твердотопливную баллистическую ракету, что оказалась неподвластна американскому ВПК Банальным надругательством над техническим преимуществом США, которое они пытаются отстаивать, ведя торговую войну с Китаем, выглядят уже которые по счету испытания Северной Кореей гиперзвуковых комплексов.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да не смешите.  Когда у тебя дома гражданская война и разруха, только что и остается, как думать о чужих континентах. Особенно в момент краха мировой Финансовой системы. Окститесь.
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8 час.
а
айрат
Нет никакой украины и не будет!
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Валерий Фоменков
Бандер-овцы &quot;промяукали&quot; подарок В.И. Ленина, который создал этот нежизнеспособный проект под названием &quot;Украина&quot;. Теперь о ней - только в прошедшем времени...
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