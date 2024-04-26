Шойгу: попытки Запада нанести России стратегическое поражение бесперспективны

Все попытки стран Запада добиться стратегического поражения России на Украине не имеют перспектив, спецоперация эффективно продолжается, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на совещании коллег из стран — участниц ШОС.
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