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Диетолог Русакова назвала комплексный подход главным условием безопасного снижения веса

Диетолог Русакова назвала комплексный подход главным условием безопасного снижения веса

Отказ от колбасы, выпечки и жареной картошки может снизить калорийность рациона, но сам по себе не гарантирует похудения.

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