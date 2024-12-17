Украинский парламентарий Александр Дубинский предположил, что глава киевского режима Владимир Зеленский всеми силами старается разрушить государственность ради того, чтобы убедить союзников отправить на территорию державы миротворческий контингент.
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