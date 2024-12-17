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Дубинский: Зеленский намеренно ведет Киев к катастрофе ради ввода миротворцев

Дубинский: Зеленский намеренно ведет Киев к катастрофе ради ввода миротворцев

Украинский парламентарий Александр Дубинский предположил, что глава киевского режима Владимир Зеленский всеми силами старается разрушить государственность ради того, чтобы убедить союзников отправить на территорию державы миротворческий контингент.

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