Белый дом изучает план смягчения санкций против России

Госдепартаменту и Министерству финансов США поручено подготовить список санкций, которые могут быть пересмотрены в ходе переговоров с Москвой В Белом доме обсуждают возможность ослабления санкций в отношении России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии