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Петербургский дневник

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Белый дом изучает план смягчения санкций против России

Белый дом изучает план смягчения санкций против России

Госдепартаменту и Министерству финансов США поручено подготовить список санкций, которые могут быть пересмотрены в ходе переговоров с Москвой В Белом доме обсуждают возможность ослабления санкций в отношении России.

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