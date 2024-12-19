Песков: РФ не должна уподобляться странам, запрещающим работу журналистов

РИА Новости/Кристина Кормилицына Россия не должна уподобляться странам, которые запрещают деятельность журналистов заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя присутствие представителей СМИ недружественных государств на "Итогах года с Владимиром Путиным.
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