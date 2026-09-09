Иран захватил самый технологичный беспилотник США

REUTERS/Majid Asgaripour Армия США понесла на Ближнем Востоке, возможно, одну из самых чувствительных потерь за последнее время.
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