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Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниорки. Александра Меркушина, Димитрова, Христова, Капустова, Недза-Кубинец выступят в суперспринте

24 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Брезно-Осрблье юниорки пробегут суперспринт. Летний биатлон Чемпионат мира Брезно-Осрблье, Словакия Юниорки Суперспринт Начало квалификации – 11:00 по московскому времени, финал – 12:30.

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