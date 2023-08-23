Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниорки. Александра Меркушина, Димитрова, Христова, Капустова, Недза-Кубинец выступят в суперспринте

24 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Брезно-Осрблье юниорки пробегут суперспринт. Летний биатлон Чемпионат мира Брезно-Осрблье, Словакия Юниорки Суперспринт Начало квалификации – 11:00 по московскому времени, финал – 12:30.