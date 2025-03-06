Фитнес-тренер Фатеев: процесс похудения должен быть системным

В преддверии 8 Марта многие задаются вопросом, как быстро похудеть перед праздником. Однако, чтобы сбросить лишний вес и надолго сохранить фигуру, нужно постоянно уделять внимание этому вопросу, а не сосредотачиваться на быстрых результатах.
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