Фитнес-тренер Фатеев: процесс похудения должен быть системным

В преддверии 8 Марта многие задаются вопросом, как быстро похудеть перед праздником. Однако, чтобы сбросить лишний вес и надолго сохранить фигуру, нужно постоянно уделять внимание этому вопросу, а не сосредотачиваться на быстрых результатах.