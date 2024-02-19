Штормовой ветер угрожает путешествиям по ЯНАО

В ЯНАО 20 февраля ожидается усиление ветра и штормовая погода. Из-за усиления ветра ямальцев просят соблюдать меры безопасности на загородных дорогах, сообщает пресс-служба окружного департамента гражданской защиты.
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