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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кечинов об 1:0 с «Факелом»: «Футбольный бог вознаградил «Спартак» за атакующий футбол. Вязкую оборону тяжело вскрывать, их голы отменяли, но они были гораздо сильнее»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил матч красно-белых против «Факела» в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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