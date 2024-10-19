Сирийские террористы готовят провокации с применением отравляющих веществ

Террористы в Сирии могут готовить ряд провокаций в стране с применением отравляющих веществ. Об этом на брифинге доложил Олег Игнасюк, заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
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