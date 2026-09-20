Тарасова заявила о важности прокатов сборной России — 2026

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР, следит за контрольными прокатами сборной России — 2026. Из-за состояния здоровья она не может присутствовать лично.
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