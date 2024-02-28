REUTERS/Hollie Adams Попытки Украины решить проблему недостатка солдат на поле боя за счет иностранных наемников провалились, их рекрутинг через диппредставительства неэффективен, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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