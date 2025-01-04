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Кирилл Туриченко о роскошном свадебном торжестве: «Все друзья прилетели с разных стран, континентов, островов»

Кирилл Туриченко о роскошном свадебном торжестве: «Все друзья прилетели с разных стран, континентов, островов»

Кирилл Туриченко рассказал о свадьбе, которая прошла в Год семьи. Певец и его избранница Дарья Тарасова решили отложить торжество на год, чтобы сделать его незабываемым.

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