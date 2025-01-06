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Коростелев о том, кто из россиян мог бы конкурировать с Клэбо на «Тур де Ски»: «Как минимум Большунов. Если бы он был не больной, а в хорошей форме»

– Вы следите за «Тур де Ски»? – Да. Только сейчас, пока мы на этом празднике, не получается его посмотреть, но в целом мне интересно.

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