В Рязанской области «разрешили» ношение никабов и хиджабов в местных школах

А какого х** в России делают в принципе мигрантские дети? Отправить на родину , желательно вместе с родителями!

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