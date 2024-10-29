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В Рязанской области «разрешили» ношение никабов и хиджабов в местных школах

В Рязанской области «разрешили» ношение никабов и хиджабов в местных школах

Avia.pro - СМИ 655,1 тыс подписчиков Министерство образования Рязанской области вызвало бурный общественный резонанс своим решением не вводить запрет на ношение одежды, обозначающей религиозную принадлежность в школах.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
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20 мин.
Алекс Сэм
А какого х** в России делают в принципе мигрантские дети? Отправить на родину , желательно вместе с родителями!
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8 мин.
5
5151
ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ. Сколько взяли столько и надо будет отдать. Перевод на любую карту за 5 минут. Наберите в Яндексе - xiix
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