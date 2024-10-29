В Рязанской области «разрешили» ношение никабов и хиджабов в местных школах

Avia.pro - СМИ 655,1 тыс подписчиков Министерство образования Рязанской области вызвало бурный общественный резонанс своим решением не вводить запрет на ношение одежды, обозначающей религиозную принадлежность в школах.
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