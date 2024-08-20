Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Саша! Ты читал выступление того товарища, которому я написал про пограничников? Это первое. Второй момент - с дуркаин...В помощь Дюмину ж...
  • Олег Самойлов
    ВЕРНО! Вот, например, накануне войны пограничников сменили части РККА! И не только стрелковые, но и танковые, и артил...В помощь Дюмину ж...
  • николай лейчинский
    Жиду Зельцу задача поставлена - старается , сука ! А что вкраины не будет , что война до последнего хохла ..? Да что ...Не просто ненавис...

В Госдуме предложили запретить мотоциклистам движение между полосами

В Госдуме предложили запретить мотоциклистам движение между полосами

Существующая практика создает повышенный риск для всех участников дорожного движения.Депутаты Государственной думы предложили ввести запрет на движение мотоциклистов между потоками автомобилей, а также на их обгон вне полосы движения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх