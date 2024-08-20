В Госдуме предложили запретить мотоциклистам движение между полосами

Существующая практика создает повышенный риск для всех участников дорожного движения.Депутаты Государственной думы предложили ввести запрет на движение мотоциклистов между потоками автомобилей, а также на их обгон вне полосы движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии