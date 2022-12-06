Так победим: каков план генерала Суровикина

Эпиграф: «Стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением» (Сунь-цзы) Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал армии Марк Милли, экс-советник министра обороны США в администрации Дональда Трампа полковник ВВС Дуглас Макгрегор и действующий советник по нацбезопасности в администрации Джо Байдена Джейк Салливан, равно как и другие менее значимые спикеры, все, не сговариваясь, в один голос убеждают Киев о необходимости переговоров с Москвой, поясняя, что окно возможностей закрывается, и сейчас именно то время, чтобы на осенних успехах ВСУ выторговать для себя наиболее выгодные условия мира.