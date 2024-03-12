Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины наращивают группировку сил в городе Волчанске Харьковской области, который находится в 10 км от Белгородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии