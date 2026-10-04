Гросси назвал принципиальной беспристрастность МАГАТЭ по ситуации с ЗАЭС

Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции, 2023 год © Alexander Ermochenko/Reuters МАГАТЭ не называет виновных в атаках на Запорожскую АЭС, несмотря на опасность ядерной аварии.
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