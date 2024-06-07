Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Россию частью Востока

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?" назвала Россию частью Востока.
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