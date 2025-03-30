Раскрыты последствия для ВСУ взятия под контроль российскими войсками Запорожья в ДНР

После того, как российские войска взяли под контроль село Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР), давление на группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с Днепропетровской областью может усилиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии