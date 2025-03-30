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Раскрыты последствия для ВСУ взятия под контроль российскими войсками Запорожья в ДНР

Раскрыты последствия для ВСУ взятия под контроль российскими войсками Запорожья в ДНР

После того, как российские войска взяли под контроль село Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР), давление на группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с Днепропетровской областью может усилиться.

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