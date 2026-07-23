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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЧМ-1970 в Мексике – лучший в истории по версии The Athletic. Турнир в России в 2018-м – на 9-м месте, выше ЧМ-2026

Спортивное издание The Athletic составило рейтинг лучших розыгрышей чемпионата мира в истории. Первое место занял турнир, проходивший в Мексике в 1970 году – тогда обладателем трофея стала сборная Бразилии, обыгравшая в финале команду Италии со счетом 4:1.

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