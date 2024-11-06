В России появилось лекарство для лечения редкого заболевания

Россияне смогут приобрести препарат для терапии сердечного заболевания — идиопатического рецидивирующего перикардита В России появилось первое отечественное лекарство под названием «Арцерикс» для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита — редкого сердечного заболевания.
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