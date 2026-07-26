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Царьград

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Telegraph: Иран применяет контрабандные маршруты для внедрения агентов в Британию

Telegraph: Иран применяет контрабандные маршруты для внедрения агентов в Британию

Малые суда через Ла-Манш доставляют сторонников Тегерана на территорию Соединенного Королевства.Подконтрольные Тегерану сети контрабандистов организовали переправку «тайных агентов» в Великобританию через пролив Ла-Манш с использованием небольших плавсредств.

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