Telegraph: Иран применяет контрабандные маршруты для внедрения агентов в Британию

Малые суда через Ла-Манш доставляют сторонников Тегерана на территорию Соединенного Королевства.Подконтрольные Тегерану сети контрабандистов организовали переправку «тайных агентов» в Великобританию через пролив Ла-Манш с использованием небольших плавсредств.
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