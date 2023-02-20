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FT: Мюнхенская конференция не принесла Западу ожидаемого результата в украинском вопросе

В издании Financial Times вышла публикация, в которой сообщается, что попытки представителей Запада повлиять на своих коллег на глобальном Юге, представленном странами Азии, Африки и Латинской Америки, не изменили ситуацию.

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