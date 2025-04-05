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Царьград

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Донбасс и Новороссия: выплавка стали вырастет до 7 млн тонн к 2030 году

Донбасс и Новороссия: выплавка стали вырастет до 7 млн тонн к 2030 году

В Ростове-на-Дону на форуме "Интеграция-2025" обсуждаются перспективы роста металлургии в Донбассе и Новороссии.

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