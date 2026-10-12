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Аргументы и Факты

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Ученые сказали, к чему может привести стремление к идеальному качеству сна

Ученые сказали, к чему может привести стремление к идеальному качеству сна

Чрезмерный контроль качества сна и стремление к идеальным показателям с помощью гаджетов и специальных ритуалов могут вызвать у людей сильную тревогу и мешают полноценному отдыху.

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