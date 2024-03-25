РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Экс-дипломат Кнайсль: НАТО поставляет ВСУ просроченные боеприпасы для утилизации

Экс-дипломат Кнайсль: НАТО поставляет ВСУ просроченные боеприпасы для утилизации

Бывшая глава МИД Австралии Карин Кнайсль, дала интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову и сообщила о том, что Запад снабжает Киев просроченными боеприпасами, утилизируя их вместе с украинскими военнослужащими.

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