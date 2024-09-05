Картофель с беконом, запеченный в духовке

Время приготовления: 1 ч. 0 мин Отличное блюдо хоть на обед, хоть на ужин. Оно готовится очень просто, а внешний вид и аромат картошки, запеченной в беконе, пробудит аппетит даже у тех, кто кушать отказывался.
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