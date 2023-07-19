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Платежка «Динамо» после переходов Гусева и Ожиганова – 697 млн рублей. В прошлом сезоне было 570 («СЭ»)

Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей.  Гусев (67 млн), Ожиганов (65) и Джордан Уил (65) – в тройке самых дорогих игроков бело-голубых.

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