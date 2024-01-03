НОК Украины заявил об отказе брать деньги МОК после допуска россиян к ОИ-2024

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина больше не будет брать денежные средства у Международного олимпийского комитета (МОК) из-за допуска России на Олимпийские игры 2024 года.
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