Журавлев: реальность диктует обновление ядерной доктрины

МОСКВА, 19 ноября, ФедералПресс. Новая ядерная доктрина России демонстрирует решимость государства противостоять западным провокациям, а судьба украинского конфликта будет решаться на передовой независимо от дипломатических жестов.
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