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Точку в споре вокруг екатеринбургского памятника поставил Конституционный суд

Точку в споре вокруг екатеринбургского памятника поставил Конституционный суд

Теперь изображения основателей города можно будет безнаказанно размещать на сувенирах или открыткахТолько Конституционный суд смог поставить точку в споре, который разгорелся вокруг памятника основателям Екатеринбурга ещё в 2017 году.

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