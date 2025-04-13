Никитский ботанический сад в Крыму получил статус ботанического сада федерального значения«Федеральный статус позволит обеспечить режим особой охраны и создать условия для организации исследований и развития потенциала одного из старейших научных центров России», — сообщает Telegram-канал … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии