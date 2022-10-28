На конференции в Уссурийске расскажут, как получить работу в IT-сфере

Многие мечтают работать в IT, но не понимают, куда пойти и с чего начать. Узнать больше об обучении востребованной профессии можно на бесплатной конференции "В IT и точка", которая пройдёт в Уссурийске 12 ноября (12+).
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