Между Россией и НАТО существует канал экстренной связи. Он может быть использован при необходимости, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
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