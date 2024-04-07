Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Диаспоры - это другое! Депутат Семигин пояснил за скандальный законопроект, дающий диаспорам карт-бланш

Диаспоры - это другое! Депутат Семигин пояснил за скандальный законопроект, дающий диаспорам карт-бланш

Буквально вчера я писал о том, что депутат Матвеев обнародовал обнаруженный им законопроект депутата Семигина, дающий право диаспорам влиять на определенные решения власти, эдакий карт-бланш на счастливую жизнь.

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Комментарии
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Татьяна Махнева
Нужно вспомнить все таки СССР. Депутатов выбирали на предприятияхи отправляли на заседания. По окончанию всех процедур все депутаты возвращались на свои рабочие места, а не просиживали годами в думе на полном гособеспечении и жили по тем же законам которые придумали и утвердили. Разогнать их всех и сколько средств сэкономим.
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2 час.
Татьяна
этому &quot;гражданину&quot; (Глава комитета Госдумы по делам национальностей) , видимо, Швондер рекомендации на должность дал.....
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38 мин.
Aнатолий Райков
А может этого жирного пса,вместе с мигрантами депортировать?Пусть  там поработает чабаном в бараньем стаде,а не здесь в ГД штаны протирать и придумывать драконовские законы.А как он в госдуму пролез,а,ну да,совсем забыл,там на халяву можно заработать столько денег,что простому рабочему такое и не снилось.
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20 мин.

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