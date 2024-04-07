Диаспоры - это другое! Депутат Семигин пояснил за скандальный законопроект, дающий диаспорам карт-бланш

Татьяна Махнева

Нужно вспомнить все таки СССР. Депутатов выбирали на предприятияхи отправляли на заседания. По окончанию всех процедур все депутаты возвращались на свои рабочие места, а не просиживали годами в думе на полном гособеспечении и жили по тем же законам которые придумали и утвердили. Разогнать их всех и сколько средств сэкономим.