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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джерри сделал 14-й шатаут в НХЛ в матче с «Вашингтоном» и вышел на 3-е место в истории «Питтсбурга» по победам (118)

28-летний вратарь «Питтсбурга» отразил все 19 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (4:0).

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