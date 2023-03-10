США переманивают Фольксваген из Европы

Volkswagen приостанавливает строительство запланированного завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Европе и может отдать приоритет аналогичному объекту в Северной Америке, ожидая от США «стимулирующей поддержки» в 10 млрд евро.
Volkswagen приостанавливает строительство запланированного завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Европе и может отдать приоритет аналогичному объекту в Северной Америке, ожидая от США «стимулирующей поддержки» в 10 млрд евро.
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