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США переманивают Фольксваген из Европы

США переманивают Фольксваген из Европы

Volkswagen приостанавливает строительство запланированного завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Европе и может отдать приоритет аналогичному объекту в Северной Америке, ожидая от США «стимулирующей поддержки» в 10 млрд евро.

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