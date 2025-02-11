Гурулев перемещается

Неужели акценты меняются? Комиссия Государственной думы по вопросам регламента предложила вынести на обсуждение палаты проект постановления об исключении депутата Андрея Гурелева из состава комитета по обороне и направить его активность в более мирное русло, включив его в состав комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению.