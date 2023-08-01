БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Битва за Старомайорское: Укро-эксперты уверены, что именно отсюда начнется контрнаступление ВС РФ

Битва за Старомайорское: Укро-эксперты уверены, что именно отсюда начнется контрнаступление ВС РФ

Немцы едут на Украину — бить бандеровцев вместе с русской армией Александр Ситников На фото: военнослужащие во время боевой работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в зоне проведения специальной военной операции (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Как и предполагала «Свободная пресса», хвастливое заявление Зеленского о захвате укровермахтом села Старомайорское (9 км к югу от Великой Новоселки) на Времевском выступе Запорожского направления оказалось преждевременным и рассчитано на щирых громадян, которые заждались хоть каких-то перемог.

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