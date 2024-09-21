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Алаудинов заявил о неудачной попытке ВСУ прорваться в Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться у населенного пункта Плехово Суджанского районо Курской области.

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