🎉Телебашня Симферополя поздравит с Днём волонтёра Сегодня, 5 декабря, телебашня окрасится разноцветными переливами, а на медиафасаде появятся изображения сердца и звезд.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🎉Телебашня Симферополя поздравит с Днём волонтёра Сегодня, 5 декабря, телебашня окрасится разноцветными переливами, а на медиафасаде появятся изображения сердца и звезд.