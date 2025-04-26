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Бундесвер готовится к войне с Россией: перебросить солдат на восток помогут Deutsche Bahn и Lufthansa 

Бундесвер готовится к войне с Россией: перебросить солдат на восток помогут Deutsche Bahn и Lufthansa 

Немецкое издание Handelsblatt пишет: чтобы перебросить достаточное количество солдат и техники на восток в случае альянса с НАТО, бундесвер ведет конфиденциальные переговоры и просит поддержки с крупными гражданскими компаниями, такими как Deutsche Bahn, Lufthansa и  Rheinmetall.

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Комментарии
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Виктор
Немцам не ймётся, амбиции по верховенству арийской расы затмили в очередной раз им разум. Сколько зла на протяжении веков приходило на нашу зеилю от них.. Получали по полной и опять. Этот реваншизм у них в крови. Идиоты!!!
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